Brett Olson schließt sich der Düsseldorfer EG an

Der 34-Jährige wurde zunächst für eine Spielzeit verpflichtet, wie die Rheinländer am Freitag mitteilten. Olson spielte in der vergangenen Saison für die Krefeld Pinguine, bei denen er trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf 22 Punkte in 34 Einsätzen kam. Zuvor war der Rechtsschütze eine wichtige Säule beim ERC Ingolstadt.

" Aufgrund seiner Erfahrung und seines Charakters erwarten wir, dass unsere jungen Spieler von ihm profitieren können und er 'Leadership' in unsere Kabine bringt ", sagte DEG-Manager Niki Mondt. Für ihn gehört Olson zudem " seit Jahren zu den besten Bullyspielern der Liga ".

Stand: 30.07.2021, 12:04