Eishockey: Auch Nowak bei der DEG positiv auf Corona getestet

Kölner Haie verlieren in Overtime, Düsseldorfer EG mit Sieg im Penaltyschießen

Die Kölner Haie haben am Sonntagabend gegen Ingolstadt in der Overtime eine knappe Niederlage kassiert. Auch die Düsseldorfer EG musste in die Verlängerung und setzte sich schließlich im Penaltyschießen gegen die Grizzlys Wolfsburg durch. | mehr