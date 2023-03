Thomas Dolak wird neuer Cheftrainer der DEG.

Roger Hansson war erst im Sommer 2022 vom Schweizer Erstligisten EV Zug an den Rhein gewechselt. Die DEG war die erste Station des schwedischen Weltmeisters und Olympiasiegers in der DEL. Der 44-jährige Dolak hat insgesamt 871 DEL -Spiele bestritten - die letzten davon am Ende seiner Karriere für die DEG. Seit 2014 ist er im Trainerstab der Düsseldorfer. Zunächst war er im Jugendbereich als Cheftrainer der U16 und U17 tätig , ehe er als Co-Trainer des DNL -Teams 2017 zum Co-Trainer der Profi-Mannschaft befördert wurde.

DEG in Playoffs an Ingolstadt gescheitert

Die DEG war unter dem schwedischen Coach in der Hauptrunde zwischenzeitlich sogar unter die ersten Vier vorgestoßen, rutschte am Ende aber noch auf Platz sieben ab und musste durch die Pre-Play-offs, in denen sie Frankfurt aus dem Rennen warfen. Im Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt verspielten die Düsseldorfer dreimal in der Schlussphase eine Führung und schieden nach dem spektakulären 6:7 am Freitag nach 5:2- und 6:3-Führung aus.