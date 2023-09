Düsseldorfer EG - neuer Trainer und viel Erfahrung

Eigentlich lief die abgelaufene Spielzeit bei der Düsseldorfer EG relativ zufriedenstellend mit dem Erreichen des Playoff-Viertelfinales. Dennoch musste der alte Trainer, Roger Hansson gehen. Zu oft war man mit der Spielweise unzufrieden. Mit Thomas Dolak kam ein neuer Verantwortlicher an die Bande, es ist seine erste Station als Cheftrainer in der DEL. Am Donnerstag (14.09.2023) startet er mit der DEG gegen Meister München in die neue Saison.

Ziel sind die Playoffs

Dort wird Düsseldorf dann Außenseiter sein. "München ist vielleicht die Topmannschaft in der Liga", erklärte Dolak gegenüber dem WDR im Interview. Gegen München dürfe man sich nicht viel erlauben. Das an sich ist keine neue Erkenntnis, in den letzten Jahren ging der Titel in der DEL stets nur über den Titelverteidiger. Der EHC hat den höchsten Etat der Liga und damit immer den Anspruch, den Titel zu gewinnen.

Für Düsseldorf sind die DEL-Ziele dagegen etwas bescheidener. "Wir wollen so lange wie möglich um Platz sechs und damit die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale mitspielen", formulierte der neue Cheftrainer. Wenn es dann "nur" die Pre-Playoffs werden, wäre man aber auch nicht gänzlich unzufrieden an der Düsseldorfer Brehmstraße.