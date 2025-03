DEG in Augsburg - Schicksalsspiel für die Zukunft

Normalerweise ist der Rosenmontag in Düsseldorf ein Tag der Ausgelassenheit. Normalerweise wird das auch bei der Düsseldorfer EG zelebriert. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Denn am Dienstag steht viel auf dem Spiel, wenn es in der DEL am vorletzten Spieltag zum Duell Augsburg gegen Düsseldorf kommt.

Düsseldorf hat Trümpfe in der Hand

Die DEG liegt derzeit drei Zähler vor Augsburg, das auf dem einzigen Abstiegsplatz der DEL rangiert. Mit einem Sieg wäre Düsseldorf gerettet und Augsburg müsste hoffen, dass in der DEL2 ein Team die Playoffs gewinnt, welches nicht aufsteigen möchte. Derzeit liegen aber auf den ersten sechs Plätzen fünf Teams, die eine Lizenz beantragt haben. Nur die Ravensburg Towers wollen nicht nach oben.