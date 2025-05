Düsseldorfer EG verlängert mit Max Balinson

Nach einer durchwachsenen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) will der 28-jährige Deutsch-Kanadier nun in bekanntem Umfeld einen neuen Versuch starten. In der Vorsaison war Balinson im Trikot der Eispiraten Crimmitschau mit 47 Scorerpunkten in 52 Partien der torgefährlichste Verteidiger der DEL2.

Chefcoach Rich Chernomaz: "Max kann und wird positiven Einfluss auf unser Team haben, auch in der Offensive. Er kann unter Druck gute Aufbaupässe spielen, verfügt über einen gefährlichen Schuss und ist wendig. Wir haben lange mit ihm gesprochen und sind davon überzeugt, dass er in einem ne uen Umfeld wieder an seine vorherigen Leistungen anknüpfen kann."