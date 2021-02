Wie aus dem Nichts fiel dann der Ausgleich. Matt Carey fing einen Pass von Bremerhavens Brandon Maxwell ab und überwand den verdutzten Goalie (11.). Und nun ging es Schlag auf Schlag. Zunächst drehte Mathias From nur wenige Sekunden nach dem 1:1 nach einem Sololauf die Partie, und nur wenige Sekunden später gelang Daniel Fischbuch nach Vorarbeit von Alexander Ehl gar das 3:1 aus DEG-Sicht.

Drei DEG-Tore innerhalb von 70 Sekunden

Mit diesen drei Toren innerhalb von 70 Sekunden war das Spiel komplett gekippt. Schon in der Phase vor dem Ausgleich waren die Gastgeber behäbig und verwaltend aufgetreten. Offenbar war die frühe Führung den Pinguins nicht gut bekommen, und nach dem 70-Sekunden-Schock wirkten die Gastgeber konsterniert.

Victor Svensson legt nach

Das zeigte sich dann auch deutlich im zweiten Abschnitt. Die DEG war nun in allen Belangen überlegen. Die Schuss-Statistik in diesem Drittel von 17:7 für die Rheinländer sprach eine deutliche Sprache. So war das vierte Tor für die DEG durch Victor Svensson (31.) nur folgerichtig. Mit dem 4:1 im Rücken gingen die Düsseldorfer in den Schlussabschnitt.

Hatten die Düsseldorfer im letzten Aufeinandertreffen eine 3:1-Führung im letzten Drittel noch verspielt, brachte die Mannschaft von Harold Kreis dieses Mal den Sieg souverän nach Hause und sorgte für einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-off-Plätze.

DEG jetzt auf Platz zwei

Für die Düsseldorfer, die in der Tabelle der Gruppe Nord mit diesem Erfolg an den Fischtown Pinguins vorbeizogen und Platz zwei belegen, geht es am Dienstag weiter mit dem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg (20.30 Uhr).