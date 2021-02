Den einzigen Krefelder Treffer erzielte Martin Schymainski (23.) nach einer artistischen Vorlage von Arthur Tianulin. Für die Eisbären Berlin trafen Kristopher Foucault (5.), Jonas Müller (13.), Lukas Reichel (33.), Matthew White (46.), Zachary Boychuk (58.) und Frank Hördler (60.).

Für Krefeld ist es die fünfte Niederlage in Folge. Die Mannschaft von Trainer Clark Donatelli bleibt damit in der Gruppe Nord weiter abgeschlagener Letzter mit sieben Punkten. Die Berliner bauen dagegen ihre starke Heimserie aus. Die Eisbären gewannen bisher alle ihre Spiele zuhause in dieser Spielzeit.