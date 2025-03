DEL: Grenier sorgt für Halbfinal-Party in Köln

Die Kölner Haie haben den dritten Matchball in der Viertelfinalserie gegen Bremerhaven genutzt und zuhause mit 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) gewonnen. Am Freitag sorgte Max Görtz in der 38. Minute für die Gäste-Führung. Tim Wohlgemuth (50.) und Alexandre Grenier (59./60.) drehten die Partie zugunsten des KEC, der erstmals seit sechs Jahren wieder im Halbfinale der DEL steht.

"Wir sind sehr erleichtert. Es spielt am Ende keine Rolle, ob man die ersten drei gewinnt oder nicht. Die Hauptsache ist, dass man vier Spiele holt. Wir haben heute vor allem im letzten Drittel unser bestes Eishockey gespielt" , sagte Torschütze Wohlgemuth beim Sender "Magenta Sport".