Iserlohn kassiert deutliche Pleite zum Auftakt

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am Mittwochabend (07.03.2018) mit einem Auswärtssieg im Rennen um einen der letzten beiden Viertelfinal-Plätze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorgelegt. Bremerhaven gewann 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) bei den Iserlohn Roosters und ging in der best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung.

Bremerhaven sorgte mit drei schnellen Toren im Schlussdrittel durch Ross Mauermann (43.), Cody Lampl (45.) und Jan Urbas (48.) für die Entscheidung. Zuvor hatte Mauermann (38.) zum 1:0 für die Gäste getroffen, das Blaine Down (40.) konterte. Jack Combs (59.) brachte Iserlohn nochmals heran, Kris Newbury (60.) machte mit seinem Treffer ins leere Tor alles klar.

Die zweiten Spiele steigen am Freitag (19.30 Uhr) - Bremerhaven könnte dann bereits das Ticket fürs Viertelfinale lösen. In den Vor-Play-offs werden die Viertelfinalgegner für Titelverteidiger Red Bull München und den Vorrundenzweiten Eisbären Berlin ermittelt. Um in die nächste Runde einzuziehen, benötigen die Teams zwei Siege.

Video starten, abbrechen mit Escape DEL - Iserlohn Roosters trotz Sieg in den Pre-Playoffs | Sportschau | 04.03.2018 | 03:31 Min. | Verfügbar bis 11.03.2018 | Das Erste

Stand: 07.03.2018, 22:10