Haie verlieren torarmes Duell in Mannheim

Lange keine Treffer in Mannheim

Die Haie starteten stark ins erste Drittel, gaben direkt einige Schüsse auf das Mannheimer Tor ab. Doch nach drei Minuten gerieten die Kölner in Unterzahl - Jan-Luca Sennhenn musste wegen Hakens vom Eis. Die Überzahl konnten die Adler jedoch nicht nutzen. Dennoch fanden die Gastgeber besser ins Spiel. Mitte des ersten Abschnitts musste KEC-Torwart Tobias Ancicka zweimal eingreifen. Ende des Drittel durften dann die Haie in Überzahl agieren. Doch das beste Powerplay-Team der Liga blieb harmlos - die Folge war ein 0:0 zur ersten Drittelpause.

Im zweiten Spielabschnitt kamen wiederum die Haie besser auf das Eis. Zwei abgefälschte Schüsse parierte Mannheims Torwart Arno Tiefensee in den ersten zwei Minuten sicher. Daniel Fischbuch verbuchte den ersten gefährlicheren Abschluss der Mannheimer im zweiten Drittel für sich (25.). Der KEC probierte es anschließend häufiger als die Adler, keiner der vielen Schüsse war jedoch von Erfolg gekrönt. Und das rächte sich: Gildon kam an den Puck, hielt auf das Kölner Tor und der abgefälschte Schuss landete im Netz.

Haie mit schwacher Chancenverwertung

Das Schlussdrittel begann zunächst erneut augeglichen, bis die Haie gegen Mitte des Abschnits aktiver wurden. Mehrmals war Tiefensee gegen Abschlüsse des KEC zur Stelle. Auch in Überzahl gelang den Gästen trotz guter Gelegenheiten kein Tor - die Chancenverwertung wurde nun zum Kölner Problem. In den Schlussminuten verteidigte Mannheim den knappen Vorsprung clever und leidenschaftlich, die Haie rannten dagegen vergeblich an.

Quelle: mbu