In der abgelaufenen Spielzeit erreichte Bender mit Nürnberg den achten Tabellenplatz und scheiterte in den Pre-Playoffs an der Düsseldorfer EG.

Aktuell ist er Teil des Kaders der Deutschen Nationalmannschaft, der sich in Rosenheim auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland vorbereitet.

Quelle: sid