DEL: Kapitän Alexander Barta verlängert in Düsseldorf

Der 39 Jahre alte Stürmer spielt seit 2016 für die Düsseldorfer. In der abgelaufenen Hauptrunde verbuchte der frühere Nationalspieler 34 Punkte (11 Tore, 23 Vorlagen). In den Play-offs kamen vier Treffer hinzu, die DEG scheiterte im Viertelfinale an Red Bull München (1:3).

"Für uns stand außer Frage, dass wir Alex gerne ein weiteres Jahr auf dem Eis sehen wollten. Er hat eine super Einstellung, die sinnbildlich für den Charakter unseres Teams steht und auch weiter stehen soll. Für mich ist er als Kapitän das Herz und der Kopf dieser Mannschaft" , sagte Sportdirektor Niki Mondt.

Quelle: sid