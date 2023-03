Nach 1.010 DEL-Spielen: Barta beendet Eishockey-Karriere

Bemerkenswerte Bilanz

In den ewigen Bestenlisten liegt der Stürmer auf dem neunten Platz der Spieler mit den meisten Einsätzen. Erst Ende Februar war Barta dem 1.000er-Klub beigetreten. Unter den Torjägern liegt der gebürtige Berliner mit 241 Treffern auf Platz zehn.

Außer für Düsseldorf und Berlin spielte Barta, der als Musterprofi galt, auch für die Hamburg Freezers, den EHC Red Bull München und den ERC Ingolstadt. Zudem war er in Schweden aktiv.

Überzeugender Auftritt in den Play-Offs

Barta, der 2016 nach Düsseldorf gewechselt war, erzielte für seinen letzten Klub in 367 Spielen 95 Treffer und bereitete 137 weitere vor. Zudem war er seit 2018 Kapitän. Noch in der diesjährigen Playoff-Viertelfinal Serie gegen den ERC Ingolstadt, die mit 1:4 verloren ging, überzeugte der Routinier mit vier Toren und fünf Vorlagen in fünf Spielen.