DEL: Düsseldorfer Lehrstunde im Haie-Wohnzimmer

Auch das 0:4 erzielten die Düsseldorfer als ein Kölner gerade von der Strafbank zurück aufs Eis gekommen war. Auf den Kölner Anschlusstreffer reagierte die DEG eiskalt und nur sekundenbruchteile später mit dem Treffer zum 5:1. Die Mannschafte wirkte schlichtweg stabil und geschlossen, sicherlich auch dank Kapitän und Anführer Alex Barta, der in Köln zwar nicht durch Tore, aber als kommunikativer Teamplayer auffiel, der die jungen Spieler an die Hand nahm.

Personelle Ausfälle keine Ausrede

Sicherlich fehlten den Kölner Haien in Maury Edwards, Patrick Sieloff und Jonas Holos drei gestandene Abwehrrecken und so musste Stürmer Alex Oblinger in der Defensive aushelfen, aber eine derart deutliche Schlappe erklären auch diese personellen Ausfälle nicht, zumal auch die DEG nicht in Bestbesetzung angereist war.

Und so bleibt als eine Erkenntnis des Abends, dass die Kölner Haie nach ihrem durchaus starken Saisonstart aufpassen müssen, sich nicht früh aus dem Kampf um die obere Tabellenhälfte zu verabschieden. Die Düsseldorfer - vor der Saison als eines der schwächsten Teams gehandelt - schwimmen dagegen weiter auf der Erfolgswelle.

Stand: 20.10.2021, 10:52