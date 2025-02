DEG nach Derby-Pleite in Abstiegsangst - Reinprecht-Aus?

Trainerdiskussion "ist da"

Was wird aus Trainer Reinprecht? Unklar ist nun, wie es mit Trainer Steven Reinprecht weitergeht. Bei "MagentaSport" hatte Sportchef Niki Mondt schon vor dem Spiel keine Garantie für den Coach abgeben wollen. "Die Trainerposition wird per Gesellschafterbeschluss entschieden. Von daher kann ich das nicht ausschließen", sagte Mondt und bestätigte: "Die Diskussion ist da. Natürlich überlegen wir, was wir intern machen können."