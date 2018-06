Dressur: Rothenberger schlägt Werth auch im GP Special

DM erste von zwei Sichtungen für Weltreiterspiele

Die deutschen Meisterschaften in Balve sind die erste von zwei Sichtungen in der Dressur für die Weltreiterspiele in Tryon/North Carolina (11. bis 23. September), die zweite ist in sechs Wochen beim CHIO in Aachen. Danach nominiert Bundestrainerin Monica Theodorescu ihr Team für die WM.

70 Jahre Balve Optimum | Lokalzeit Südwestfalen | 07.06.2018

