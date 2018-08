Auftakt der Deutschland-Tour endet in Bonn

Andre Greipel von Lotto Soudal

Die erste Etappe der Deutschland-Tour wird von Koblenz nach Bonn führen. Zehn Jahre nach der bislang letzten Auflage im Jahr 2008 starten 22 Profiteams in Koblenz. Der WDR überträgt sowohl die erste am Donnerstag (23.08.2018) in Bonn endende Etappe ab 14 Uhr live wie die 2. Etappe, die am Freitag von Bonn nach Trier führt.

Deutsche Topfahrer wie Greipel dabei

Tony Martin fehlt nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France, und auch John Degenkolb ist nicht dabei. Zahlreiche deutsche Topfahrer sind trotzdem dabei, darunter neben Marcel Kittel, Nils Politt und Christian Knees auch der Hürther André Greipel.

Vier Etappen bis nach Stuttgart

Insgesamt elf Teams der ersten Kategorie der UCI World Tour sind dabei. Die Strecke der Tour beträgt 740 Kilometer und verläuft in vier Tages-Etappen von Koblenz über Bonn, Trier, Merzig und Lorsch bis nach Stuttgart.

Stand: 22.08.2018, 19:32