Tennis - Profispielerinnen verdienen wieder etwas Geld

Es ist eine Situation, an die sich die Spielerinnnen lieber nicht gewöhnen wollen. Romy Kölzer muss fast ein bisschen schmunzeln, wenn sie an ihre ersten beiden Matches bei den German Ladie's Series in Stuttgart-Stammheim zurückdenkt, neben Versmold und Darmstadt einer von drei Austtragungsorten der Vorrunde.

Regen und nur die Mutter auf der Tribüne

"Es hat genieselt und auf der Tribüne saß nur meine Mutter, weil man nur eine Person zu den Matches mitnehmen konnte" , sagt Kölzer dem WDR . Ansonsten war auf dem Court viel Werbung und noch mehr Leere drumherum. Vorreiter für die Frauen war die German Men´s Series, die bereits die Vorrunde abgeschlossen hat.

Diese vom Deutschen Tennis Bund ( DTB ) kurzfristig aus dem Boden gestampfte Turnierserie soll den deutschen Profispielerinnen nach der langen Turnierpause die Gelegenheit geben, wieder Matchpraxis zu sammeln und auch ein wenig Geld verdienen zu können. Für Spitzenspielerinnen wie Laura Siegemund, die auf der internationalen WTA -Tour auskömmliche Einnahmen haben, sicher nicht die erste Priorität.

Keine Einnahmen bis dato

Für Profi-Spielerinnen aus der zweiten Reihe wie Romy Kölzer, die aufgrund ihrer Ranglistenpositionen nicht an den ganz großen Turnieren teilnehmen können, ist dies eine erste Möglichkeit, zumindest ein wenig Geld einzunehmen. Die 28-Jährige spielt normalerweise auf der ITF -Tour sowie in der 2. Damen-Bundesliga beim RTHC Bayer Leverkusen. Während die ITF -Tour noch nicht wieder begonnen hat, wurden sämtliche Tennis-Bundesligen ganz abgesagt, womit auch diese Einnahmen ausfallen.

"Das hilft so ein Turnier natürlich. Man geht auf jeden Fall mit einem finanziellen Plus aus dem Turnier, weil Hotel und Essen gestellt werden. Nur die Anfahrt muss man selbst bezahlen. Außerdem bekommen alle Spielerinnen ein Preisgeld" , sagt Kölzer. Zwischen maximal 6000 Euro und mindestens 1000 Euro werden auf den jeweiligen Positionen ausgeschüttet.

Die Corona-Auflagen sind indes umfassend und aufwändig. Zuschauer sind in Stuttgart nicht zugelassen, in den Gebäuden müssen Masken getragen werden, die Wege für die Sportlerinnen sind genau markiert. Stetige Desinfektionen der Hände und vieles mehr sind vorgeschrieben. Das Essen wird den Spielerinnen auf das Zimmer gebracht, die Cafeteria bleibt genauso geschlossen wie die Gemeinschaftsduschen. Jede Spielerin bekommt deshalb ein eigenes Zimmer, egal, ob sie wie Siegemund in der Umgebung wohnt und abends zum Übernachten nach Hause fährt.

Kein Ersatz für richtige Matches

"Wir haben in Baden-Württemberg strenge Auflagen, die wir auf jeden Fall einhalten wollen, damit das Turnier nicht von den Behörden beendet wird" , sagt Turnierdirektor Rolf Schmid dem WDR. Und doch nehmen alle Aktiven diese Umstände in Kauf, um endlich wieder ihrem Beruf nachgehen zu können. "Wir sehen hier hochklassige und hart umkämpfte Matches" , sagt Schmid.

Endlich raus aus dem Trainings-, rein in den Wettkampf-Modus. "Vielleicht geht man etwas entspannter in diese Spiele, macht sich nicht ganz so viel Druck" , sagt Kölzer. Und doch macht sich ein wenig Muskelkater bemerkbar. "Ich kann jetzt vielleicht einen Marathon laufen, aber die Anstrengung eines richtigen Spiels ist damit nicht vergleichbar." Echte Matches kann man im Training eben nicht kopieren.

Stand: 18.06.2020, 14:56