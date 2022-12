Darts-WM: Kölner Hempel ist zurück im Ally Pally

WM-Auftakt am Freitag gegen Keegan Brown

In den Stolz mischte sich aber auch Selbstkritik. Schließlich verpasste Hempel gegen Außenseiter Raymond Smith die große Chance aufs Achtelfinale. Dieses Spiel habe ihm verdeutlicht, " dass noch unfassbar viel Luft nach oben ist ", er weiß: " Die Luft gilt es zu füllen. "

Am liebsten schon am Freitag, wenn er am zweiten Turniertag gegen den Engländer Keegan Brown ins Geschehen eingreift. " Keegan ist ein super erfahrener Spieler, hat aber zuletzt durchwachsene Leistungen gezeigt ", sagte Hempel. " Wenn ich meine Leistung in den 45 Minuten ans Board bringe, wird es für ihn schwer. "

Im Erfolgsfall würde in Runde zwei Browns Landsmann Luke Humphries warten, der sich mit einer bärenstarken Saison bis auf Ranking-Platz fünf vorgearbeitet hat - genau wie damals Van den Bergh. " Vielleicht wiederholt sich ja die Geschichte ", meinte Hempel schmunzelnd.

Durchwachsenes Jahr auf der Tour

Sein durchwachsenes zweites Tour-Jahr hat er aufgearbeitet. Mit dem " intensiven Kalender ", so Hempel, habe er sich zunächst " sehr schwer getan" .

All das soll keine Rolle mehr spielen. " Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt ", sagte Hempel: " Ich kenne mich im Hotel aus, weiß, wo es was Gutes zu essen gibt. " Vielleicht gibt es für ihn bald auch wieder am Heumarkt Gutes zu trinken.

Quelle: sid