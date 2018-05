Damit fiel die jahrzehntealte Bestmarke aus dem Jahr 1939, als mehr als 14.000 Fans zu einem Turnier in die britische Hauptstadt London gekommen waren. Im Finale auf Schalke setzte sich der Österreicher Mensur Suljovic gegen den Belgier Dimitri van den Bergh mit 8:2 durch.

Max Hopp

" Man ist beeindruckt von der Kulisse. Wir haben beide noch nicht vor so einem großen Publikum gespielt, das geht nicht spurlos an einem vorbei ", sagte der 21 Jahre alte Hopp, der seine gute Form trotz der Niederlage bestätigen konnte: " Es wird der Tag kommen, an dem ich ihn besiege, und den werde ich genießen. " Die größte Chance auf einen Sieg für die Gastgeber hatte Nico Kurz (Nidderau), der in seinem Spiel gegen den Waliser Jamie Lewis als einziger Deutscher einen Matchdart hatte.

Acht deutsche Spieler scheitern gegen internationale Größen

Das Turnier auf Schalke findet im Rahmen der World Series der Professional Darts Corporation (PDC) statt. Acht deutsche Spieler traten dabei gegen ebenso viele internationale Topspieler um van Gerwen und den amtierenden Weltmeister Rob Cross (England) an. Für Sieger Suljovic gibt es ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Pfund (23.000 Euro).

