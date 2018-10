Der deutsche Darts-Profi Max Hopp hat überraschend das Halbfinale bei der Europameisterschaft in Dortmund erreicht. Der 22 Jahre alte Hesse schlug am Sonntagnachmittag den Engländer Darren Webster mit 10:5 und sicherte sich damit als erster Deutscher in der Geschichte den Einzug in ein EM-Halbfinale. Zuvor hatte Hopp bereits William O'Connor aus Irland und den Engländer James Wilson bezwungen.

Youngster schlägt den Routinier

Vor knapp 5.000 Zuschauern in der gut gefüllten Westfalenhalle bekam "The Maximiser" seine Nerven schnell in den Griff und sorgte mit Finishes von 126 und 164 Punkten für eine schnelle Führung. In einer hartumkämpften und teils hochklassigen Partie behielt der Youngster am Ende deutlich die Oberhand gegen den 50 Jahre alten Routinier.

Halbfinale gegen Wade oder Price

Das Halbfinale (ab 20 Uhr) spielt Hopp am Abend gegen den renommierten Engländer James Wade, der Gerwyn Price mit 10:9 besiegte. Schon der Halbfinal-Einzug ist der größte Erfolg, der einem deutschen Spieler bisher gelungen ist.

Stand: 28.10.2018, 18:32