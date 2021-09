NRW: Corona-Lockerungen - mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen

Bundesligist Borussia Dortmund, der am Samstag in der heimischen Arena den FC Augsburg empfängt, hat unmittelbar auf diese Ankündigung reagiert und auf seiner Homepage " in einem ersten Schritt zunächst 11.000 zusätzliche Tickets " für die Partie in Aussicht gestellt. Die 25.000 zuvor schon erlaubten seien ohnehin schon vergriffen gewesen.

Gegen Mainz mehr als 67.000 Zuschauer möglich

Kurzfristig seien die neuen Optionen bei der Auslastung noch nicht im vollen Umfang auszuschöpfen. Der Weg zurück zur Vollauslastung von 81.365 Zuschauern bedürfe aus verschiedenen Gründen einiger Geduld.

" Die neue Coronaschutzverordnung sieht vor, dass wir künftig alle 52.692 Sitzplätze sowie die Hälfte der 28.673 Stehplätze verkaufen dürfen. Das macht in Summe etwas mehr als 67.000 Plätze ", sagt Geschäftsführer Carsten Cramer. Aufgrund der " Kurzfristigkeit " lasse sich dies aber erst mit Blick auf das Heimspiel am 16. Oktober gegen Mainz umsetzen.

Stand: 30.09.2021, 10:44