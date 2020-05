Amateurfußball: 5 gegen 5 erlaubt

Training vielleicht bald ja, Meisterschaftsspiele nein: die Fußballer von Germania Hackenbroich

Leichter haben es da die vielen tausend Amateurfußballer des Landes: Sie dürfen ab dem 30. Mai endlich wieder nicht nur mit Abstand zueinander auf den Platz, sondern auch wieder ihrem Kerngeschäft nachgehen, wie Frank-Michael Rall vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB) erklärt: "Zweikämpfe, Eins-gegen-Eins-Situationen, Torschusstraining mit Verteidigern und so weiter sind wieder erlaubt." Was Fußballer nach wie vor aber nicht dürfen: Trainings- oder sogar Testspiele in voller Mannschaftsstärke ausrichten. "Die Personenbeschränkung auf zehn Teilnehmer erlaubt maximal Trainingsspiele mit fünf Spielern in jedem Team" , so Rall.

Großveranstaltungen verboten, LSB bietet Ausfallgelder

Weiter bis Ende August verboten sind Sport-Großveranstaltungen. So dürfen beispielsweise große Volksläufe, Radsport- oder Triathlon-Veranstaltungen noch nicht wieder ausgerichtet werden. Für viele Vereine bedeutet das in diesen Wochen den Verlust eminent wichtiger Einnahmen, mit denen sie nicht selten einen Großteil ihres Jahresetats abdecken. "Dafür gibt es beim LSB das Soforthilfeprogramm für die Vereine, über das sie finanzielle Unterstützung für ausgefallene Veranstaltungen beantragen können" , erklärt Rall.

Volkslauf in Balve wird zur Solo-Veranstaltung