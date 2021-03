Das Ganze ist im Übrigen dynamisch angelegt. Sinkt also der Inzidenzwert und befindet sich in 14 Tagen unter dem Wert 100, werden weitere Öffnungen möglich sein. Dann darf auch wieder Gruppen-Kontaktsport im Freien stattfinden sowie kontaktloser Sport in der Halle anlaufen - also Stand heute ab dem 22. März . Andersrum gilt: Steigt der Inzidenzwert an, kann alles wieder zurückgenommen werden.

Breitensport-Verein: "Hätten uns mehr Perspektive gewünscht"

Komplett verboten ist nach wie vor Sport in der Halle und in Fitness-Studios. Was vor allem die großen Breitensportvereine allmählich in Verzweiflung bringt. "Wir hatten uns jetzt schon etwas mehr Perspektive für unsere Hallensportler versprochen", klagt Holger Dahlke, Vorstand des MTV Köln, Breitensportverein mit über 5.000 Mitgliedern.