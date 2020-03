Sportdefizit durch Corona-Krise: Unabsehbare Folgen für Kinder und Jugendliche

"Zuhause-Fitnessprogramm" eher was für die Älteren

Auch könne er sich vorstellen, dass Sportlehrkräfte der Schulen Anregungen geben könnten - etwa über Videokonferenzen in Kleingruppen, die man beispielsweise Choreographien oder Fitnessprogramme entwickeln lassen könnte, was dann von Klassenkameraden nachgemacht und beurteilt werden könnte. Ein Bewegungstagebuch zu führen, sei eine weitere Option, um sich selbst zu motivieren. Und in Haushalten, in denen Heimtrainer vorhanden sind, sollten diese genutzt werden.

Joggen oder ein "Zuhause-Fitnessprogramm" sei allerdings eher was für die Älteren. Kinder müsse man in der Regel auf spielerische Art und Weise motivieren. " Jugendliche Vereinssportler mag man durchaus für ein Fitnessprogramm zu Hause begeistern können. Vielleicht lassen sich auch Jüngere von älteren Heranwachsenden mitreißen. Aber das wird vermutlich motivational bald an Grenzen stoßen ", so Stibbe.

Ohnehin Sportaktive werden Wege finden

Die Folgen dieser Ausgangsbeschränkungen seien nicht abzusehen, weil man eine derartige Situation noch nicht erlebt habe. Bei dem Umgang mit dieser drastischen Beschneidung der Bewegungsangebote, hänge letztlich viel von der Sportaffinität der Betroffenen bzw. ihrer Erziehungsberechtigten ab: " Die Gefahr besteht gewiss darin, dass diejenigen, die ohnehin sehr sportaktiv sind, auch Wege suchen und finden. Aber diejenigen aus Milieus, wo dies nicht der Fall ist, auch kaum Anregungen bekommen werden. "

Video starten, abbrechen mit Escape Corona – Fitness-Übungen für zu Hause. Servicezeit . . 03:38 Min. . UT . Verfügbar bis 25.03.2021. WDR. Von Schwarz, Sascha.

Stand: 30.03.2020, 20:09