Boxen: Charr veröffentlicht negativen Doping-Befund

Boxweltmeister Manuel Charr hat das Ergebnis einer Blutprobe durch die Voluntary Anti-Doping Association (VADA) bekannt gemacht. Demnach sei sein Doping-Test negativ ausgefallen, schrieb der in Köln lebende Syrer auf seiner Facebook-Seite und veröffentlichte das entsprechende Dokument der VADA.

Noch in der vergangenen Woche hatte Charrs Management mitgeteilt, dass die VADA bei einer freiwilligen Trainingskontrolle von Charr " zwei auffällige Stoffe " gefunden habe. Daraufhin hatten die Manager den WM-Kampf am 29. September in Köln gegen Fres Oquendo aus Puerto Rico abgesagt.

Charr: "Möchte wissen, wie Urinprobe verunreinigt wurde"

Die Substanzen sollen in einer Urinprobe festgestellt worden sein. Der 33-jährige Charr hatte die Einnahme Einnahme verbotener Mittel bestritten. Sowohl die Blutprobe als auch die Urinprobe sollen laut Charr am selben Tag von der VADA genommen worden sein.