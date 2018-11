Die starken Nachwuchsboxer aus NRW

Die Bestandsaufnahme klingt ernüchternd: Deutschland, über fast drei Jahrzehnte eine der bestimmenden Nationen im weltweiten Profiboxen, steht ohne aktuellen Weltmeister in einem der vier wichtigen Verbände da - das Ansehen des Sports ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Dazu beigetragen haben Skandale - aber auch das gesunkene Niveau der Boxer in Deutschland.

Eine Riege von Talenten schickt sich an, das zu ändern. Drei der hoffnungsvollsten Nachwuchsathleten im deutschen Profiboxen kommen aus NRW. Und sie alle steigen am Samstag (01.12.2018) in Gummersbach in den Ring.