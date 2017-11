Auf einer 49 Meter hohen Stahlrampe in Mönchengladbach werden vier Wettbewerbe ausgetragen. Am Freitag treten bei den Ski-Freestylern die beiden World Cups auf dem Programm. Bei den Männern treten drei deutsche Athleten an, Kea Kühnel geht bei den Damen in der für sie nicht-olympischen Disziplin an den Start.

Snowboarder kämpfen Samstag um Olympia-Tickets

Bei den beiden Wettbewerben des Heimweltcups der Freestyle-Snowboarder am Samstag geht es für die Athleten um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Hier gehen drei deutsche Herren und zwei Damen an den Start, wie der Verband Snowboard Germany am Donnerstag mitteilte. Nadja Flemming und Silvia Mittermüller haben mit je einem Top-16-Platz bereits die halbe nationale Olympia-Norm erfüllt. " Vor allem Silvia ist ein Finaleinzug zuzutrauen ", sagte Freestyle-Bundestrainer Michael Dammert.

1.000 Kubikmeter Schnee, 300 Tonnen Stahl

1.000 Kubikmeter Schnee aus der Skihalle in Neuss wurden für die Rampe benötigt, die mit 300 Tonnen Stahl laut Veranstalter so schwer ist wie 180 VW-Golf. 120 der weltbesten Schneesport-Athleten aus 20 Nationen werden sich laut Veranstalter in Mönchengladbach im Wettkampf messen.