Björndalen und Domratschewa hatten ihre erfolgreichen Karrieren nach der Vorsaison beendet und sind in diesem Winter nicht mehr am Start, stattdessen widmen sie sich dem Familienleben mit der zweijährigen Tochter Xenia. "Wir haben aufgehört mit dem Leistungssport. Aber nachdem wir uns für einen Start auf Schalke entschieden haben, trainieren wir etwas fleißiger. Aber nur einmal, nicht mehr zweimal am Tag" , berichtete Björndalen.

Hochklassiges Starterfeld

Titelmäßig ist das Duo Björndalen/Doratschewa derweil eine Klasse für sich. In dem hochklassigen Starterfeld mit zehn Teams kämpfen für Deutschland Franziska Preuß und Simon Schempp sowie Denise Herrmann und Benedikt Doll um den Sieg. Zudem sind unter anderem die Österreicher Lisa Theresa Hauser/Dominik Landertinger, die italienischen Spitzen-Athleten Dorothea Wierer und Lukas Hofer sowie die Ukrainer Julia Dzyma und Artem Pryma dabei.