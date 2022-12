Bewegungsgipfel: Landesportbund vermisst Anerkennung für Breitensport

Sport hat durch Corona viele Helfer verloren

Man habe in NRW in der Sportstätten- und Bewegungsförderung schon einiges erreicht, so Rall. Die Herausforderungen blieben jedoch groß. Als Beispiel nennt Rall die deutlichen Probleme, die man derzeit bei der Gewinnung von Ehrenamtlern habe. " Gute Angebote " wie etwa Sport im Rahmen des Ganztags an Schulen seien nur mit ihnen zu stemmen, und man habe in der Corona-Zeit viele Helfer verloren, die man zurückgewinnen müsse.

Das Miteinander ist im Sportverein sehr groß und eines der wichtigsten Güter im Sport. Frank-Michael Rall

Rall ist wichtig, dass bei Anlässen wie jetzt dem Bewegungsgipfel in Berlin die Bedeutung des Breitensports für die Gesellschaft hervorgehoben wird. " Der Sport leistet einen elementaren Beitrag zur Bildung von Kindern und Jugendlichen, zur Gesunderhaltung quer durch alle Altersklassen und für das lebenswerte Miteinander ", so Rall. Da mangele es zuweilen an Anerkennung.

Mit Blick auf seine " integrative Kraft " betont Rall, dass Sport für alle bezahlbar bleiben müsse. " Armut darf nicht dazu führen, dass Kinder ausgegrenzt werden ." Auch bei diesem Thema gebe es in Absprache beispielsweise mit Kommunen viele gemeinsame Anstrengungen. Andererseits sehe er aber auch immer wieder bei den Vereinen, dass der Sport als Solidargemeinschaft funktioniere.

Verhandlungen über höhere Übungsleiterpauschale in NRW

Die Zusammenarbeit mit der Politik in NRW sei sehr konstruktiv: " So laufen derzeit intensive Gespräche, den Sport in einer neuen schriftlichen Zielvereinbarung umfassend zu berücksichtigen. Dabei besteht unter anderem die Hoffnung, die bewährte Übungsleiterpauschale von derzeit 7,56 Millionen Euro auf deutlich wieder über 9 Millionen Euro jährlich aufzustocken ", sagt Rall. Klar müsse man in finanziell angespannten Zeiten schauen, wo welches Geld für welche Dinge vorhanden sei, aber in NRW sei " viel in Bewegung " - und bis Weihnachten vielleicht schon spruchreif.