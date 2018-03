Rollstuhlrugby - Neuer Modus beim Bernd-Best-Turnier

Die Ausrichter des Bernd-Best-Turniers im Rollstuhlrugby haben sich für die Bezeichnung ihrer diesjährigen Veranstaltung etwas Besonderes einfallen lassen. Das renommierte Turnier, das von Freitag bis Sonntag (23.3. bis 25.3.2018) ausgespielt wird, wird als 18 1/2. Ausgabe in die Annalen eingehen. Der Grund: In diesem Jahr gibt es einen veränderten Turniermodus.

Fokus auf Nachwuchs- und Hobbyteams

Der neue Modus sieht vor, dass von nun an in Turnierjahren mit gerader Jahreszahl ein Wettbewerb mit max. 16 Mannschaften ausgetragen wird. Der Fokus liegt auf Nachwuchs- und Hobbyteams in zwei Klassen, einer sogenannten Advanced-Liga und einer Basic-Liga. In allen ungeraden Jahren, also erstmals wieder im Jahr 2019, wird es das Turnier in bekannter Größe mit vier Klassen von Nachwuchsmannschaften bis zu Nationalmannschaften mit vier Ligen geben, dann in 19. Auflage.

Internationale Besetzung

Wenn am Freitag in der Sporthalle der Gesamtschule Köln-Höhenhaus die erste Partie freigegeben wird, sind auch Teams aus Ungarn, Spanien, Niederlande und Dänemark am Start. Das Finale wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Die vom Rollstuhlclub Köln ausgetrichtete Turnier gilt als der wichtigste Treffpunkt und Rollstuhl-Rugbyszene.

mick | Stand: 22.03.2018, 14:22