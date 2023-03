Nächste Gala: Baskets Bonn überrollen auch Crailsheim

Vor der Partie gab es eine Schweigeminute für den in dieser Woche bei einem Autounfall tödlich verunglückten Basketball-Profi Mubarak Salami vom Bonner Kooperationspartner Dragons Rhöndorf.

Shorts mit frühem Double-Double, Baskets dominieren

Die Baskets mussten gegen Crailsheim noch ohne Rückkehrer Javontae Hawkins auskommen, der aus persönlichen Gründen noch einmal nach Frankreich zurückgekehrt war, am Freitag aber zur Mannschaft stoßen soll. Beide Teams legten mit viel Offensive und weniger Defensive los. Nach drei Minuten stand es bereits 11:11. Kurz darauf konnten sich die Baskets mit einem 7:0-Lauf auf 18:11 absetzen.

Vor allem am Brett waren die Baskets ihrem Gegner deutlich überlegen und sammelten vorne wie hinten nahezu alle Rebounds. An Spektakel mangelte es auch nicht: Deane Williams und Leon Kratzer ließen es per Dunk krachen. Am Ende ging das erste Viertel deutlich mit 32:21 an die Bonner.

Williams sorgt für Spektakel

Auch im zweiten Spielabschnitt beeindruckten die Bonner vor allem durch guten Teambasketball. Sebastian Herrera war mit einem Dreier Mitte des Viertels bereits der zehnte Baskets-Spieler mit Punkten an diesem Abend. TJ Shorts hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Double-Double (14 Punkte, 10 Assists) auf dem Konto. Auch wenn die Bonner Wurfquote und die Rebound-Dominanz der Bonner abnahmen, hatten die Baskets das Spiel gut im Griff und führten zur Pause deutlich mit 62:42.

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste auf 13 Punkte heran, bis die Bonner nach einer Auszeit mit einem 11:0-Lauf zurückschlugen und auch diesen Spielabschnitt für sich entschieden. Bonns Williams steuerte zur Freude der Heimfans weitere spektakuläre Dunks bei.