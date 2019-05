Die Baskets Bonn haben ihr Schlüsselspiel in Würzburg am Freitagabend (10.05.2019) mit 75:80 (35:41) verloren, sich aber einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde für die Play-offs qualifiziert. Durch eine Niederlage von Ludwigsburg in Göttingen (80:86) sind die Bonner sicher unter den ersten Acht.

Am letzten Spieltag treten die Baskets am Sonntag (18 Uhr) gegen Tabellenführer Bayern München an, der erst zwei Saisonniederlagen kassiert haben. Sollte Bonn am letzten Spieltag Achter bleiben, würde in der ersten Play-off-Runde Bayern München warten. Die Chancen auf ein Weiterkommen würden dadurch wohl deutlich verringert.