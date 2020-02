Den Start in Bonn hatte sich der neue Baskets-Headcoach sicher anders vorgestellt. Da die für Sonntag (09.02.2020) angesetzte Bundesliga-Partie gegen rathiopharm Ulm aufgrund des Sturmtiefs "Sabine" abgesagt wurde, wird William Voigt sein Debüt auf der Bonner Trainerbank mit dreitägiger Verspätung erst am Mittwoch (12.02.2020) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg geben.

Seit einer Woche ist William "Will" Voigt nun neuer Trainer der Telekom Baskets Bonn und der Nachfolger von Thomas Päch, der in Bonn erfolglos blieb. Mit Voigt versucht ein weiterer US-Amerikaner sein Glück als Trainer in Deutschlands höchster Spielklasse.

Erfolge als Nationaltrainer

William Voigt ist Nationaltrainer Angolas

Der 43-Jährige sammelte bereits in jungen Jahren Erfahrungen in der NBA - bei den San Antonio Spurs arbeitete er in der Videoabteilung. Später machte Voigt vor allem als Nationaltrainer auf sich aufmerksam. Mit Nigeria feierte er 2015 die Afrika-Meisterschaft und heuerte kurz darauf bei Angola, der erfolgreichsten Basketball-Nation Afrikas, an.

In Bonn trifft er auf eine Mannschaft, die zum Großteil seit Sommer 2019 zusammenspielt, sich aber noch nicht als Einheit auf dem Feld gefunden hat. Bonns Präsident Wolfgang Wichterich glaubt, dass sich das unter Will Voigt schnell ändern wird: "In seinen bisherigen Stationen musste er stets flexibel auf vorgefundene Team-Kompositionen reagieren und das Beste daraus machen“ , sagte Wichterich bei der Vorstellung des neuen Trainers.

Nur der Klassenerhalt zählt

Vor seiner Premiere in der Bundesliga hatte Voigt eine Woche Zeit seine neue Mannschaft kennenzulernen. Mit dem Team geht es, anders als in den vergangenen Jahren, nicht um das Erreichen der Playoffs, sondern einzig und allein um den Klassenerhalt. Die Gefahr, in die zweite Bundesliga abzusteigen, ist auf dem Bonner Hardtberg so groß wie noch nie.

Bonn konnte erst drei Siege einfahren, rangiert mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Mitteldeutschen BC auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Baskets treffen auf Überraschungsmannschaft Ludwigsburg

Bei seinem Debüt am Mittwoch wartet mit den MHP Riesen Ludwigsburg ein echter Brocken auf den neuen Baskets-Trainer. Nach einem zehnten Platz in der letzten Saison spielt das Team von Trainer John Patrick eine außergewöhnlich gute Saison - liegt mit 14 Saisonsiegen auf Platz zwei. Das Hinspiel verloren die Bonner mit 14 Punkten Unterschied (80:94).

Durch die Spielabsage am vergangenen Sonntag hatten die Baskets im Vergleich zum kommenden Gegner Ludwigsburg, drei spielfreie Tage mehr. Das Bonner Umfeld hofft außerdem nach dem Trainerwechsel auf eine positive Reaktion der Mannschaft.