DIe Baskets Bonn haben auch ihr drittes Basketball-Spiel in der Zwischenrunde der Champions League gewonnen. Am Mittwoch gab es ein 86:79 (28:16, 26:23, 12:20, 20:20) beim litauischen Meister Rytas Vilnius. Die Bonner führen mit sechs Punkten die Tabelle der Gruppe J in der Runde der letzten 16 an. Das Parallelspiel zwischen dem Bahcesehir und BAXI Manresa wurde aufgrund der Erdbebenkatatrophe in der Türkei verschoben.

Baskets mit schneller Führung

Bonn begann stark, führte nach wenigen Minuten mit 7:0 und dominierte die Partie vor allem über starke Drei-Punkte-Würfe. Dazu holten die Baskets vor allem die Rebounds in Offensive und Defensive. Die schnellen Gegenstöße brachten Bonn leichte Punkte, Vilnius leistete sich viele Fehler. nach dem ersten Viertel lagen die Gäste deutlich mit 28:16 in Front.

Im zweiten Spielabschnitt blieb Bonn das bessere Team, wenn auch nicht ganz so dominant wie zuvor. Die Baskets verwalteten den Vorsprung, konnten sich aber kaum weiter absetzen. Vilnius hielt besser dagegen, kam vor allem offensiv besser zurecht. Mit 54:39 führten die Bonner zur Halbzeitpause.

Bonn macht es nochmal spannend

Nach der Pause sahen die Fans in der litauischen Arena plötzlich eine ganze andere Partie: Bonn wirkte plötzlich unsicher mit schwacher Wurfquote und leistete sich ungewohnte Ballverluste. Vilnius hingegen zeigte mehr Tempo in seinem Spiel. Drei Minuten vor Ende des dritten Viertels hatte Bonn viel vom Vorsprung eingebüßt und führte nur noch mit sechs Zählern. Coach Tuomas Iisalo zog daraufhin die Auszeit - beim Stand von 66:59 deutete sich ein spannender Schlussabschnitt an.

Margiris Normantas brachte die Gastgeber auf vier Zähler heran und ließ die Halle auf einen Schlag explodieren. Etwas mehr als vier Minuten vor dem Ende ging Vilnius bei 73:72 erstmals in der Partie in Führung. In der Halle hielt es die Zuschauer nicht auf ihren Plätzen - es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch im litauischen Hexenkessel. Elf Sekunden vor Schluss sorgte Leon Kratzer beim 83:79 für die Entscheidung zu Gunsten der Bonner. Karsten Tadda sorgte per Dreier für den Endstand.