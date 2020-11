Ein BBL-MVP bei den Uni Baskets Paderborn

Zweimal wurde der 2,11 Meter große und 135 Kilogramm schwere Deutsch-Amerikaner in der Basktball-Bundesliga (BBL) zum MVP gewählt. 2012 und 2013 kürte die Liga den heute 33-Jährigen zum wertvollsten Spieler der Liga, als er mit ratiopharm Ulm in der Liga für Furore sorgte. 2014 wurde Bryant mit dem FC Bayern München Deutscher Meister.

Am vergangenen Sonntag lief der "Big Man" im Trikot der Uni Baskets Paderborn in einem Ligaspiel der ProA, der 2. Liga des deutschen Basketballs, im Spiel bei den Artland Dragons Quakenbrück auf. Es ist eine ungewöhnliche Personalie, die sich für den Basketballprofi und den Zweitligisten aber als Win-Win-Situation ergeben hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dank Esterkamp in Paderborn

John Bryant (r.) im Trikot der Gießen 46ers

Von 2017 bis 2020 war Bryant für die Giessen 46ers aktiv, bis er im Sommer den Verein verließ, um sich nach offiziellen Angaben eine neue Herausforderung zu suchen. Die Suche verlief bisher jedoch wenig erfolgreich, denn noch konnte der inzwischen deutsche Staatsbürger in durch die Corona-Pandemie für alle schwierigen Zeiten nicht bei einem Erstligisten unterkommen. Deshalb hält sich Bryant seit einem Monat in Paderborn fit, das von seinem ehemaligen Ulmer Mitspieler Steven Esterkamp trainiert wird.

Weil den Baskets mit Tom Alte, Ivan Buntic und Daniel Mixich einige Spieler auf den großen Positionen fehlten, wurde Bryant kurzerhand als Spieler aktiviert. Laut Paderborns Geschäftsführer Dominik Meyer eine Situation, die "nur Vorteile " für alle Beteiligten bietet: "John kann nach seiner langen Verletzungspause Spielpraxis sammeln und an seiner Fitness arbeiten, wir besitzen eine dringend benötigte Alternative auf der Centerposition. John war von dieser Idee schnell begeistert und hat zugesagt. "

Suche nach einem neuen Verein

Eine dauerhafte Lösung soll diese Liaison allerdings nicht sein. "Wir werden alles dafür tun, ihn besonders in der Corona-Zeit darin zu unterstützen, wieder in Form zu kommen und einen neuen Club zu finden" , betonte Meyer und auch Bryant zeigte sich von seiner Chance sehr angetan. "Nach ein paar Wochen kann ich sagen, dass die Menschen in Paderborn und besonders bei den Baskets richtig gute Typen sind" , sagte der Center. "Deswegen freue ich mich, ihnen im Moment in jeder Hinsicht helfen zu können."

Sein Debüt für Paderborn endete mit einer 77:93-Niederlage in Quakenbrück. Bryant beendete die Partie laut offizieller Statistik mit knapp zehn Minuten Spielzeit, drei Punkten, zwei Assists, zwei Rebounds und fünf Fouls. Am Samstag (14.11.2020/19.30 Uhr) erhält der Neuzugang seine nächste Bewährungschance im Heimspiel gegen die Rostock Seawolves.

Video starten, abbrechen mit Escape Vereine machen sich Gedanken: Wie geht es weiter?. Sportschau. . 03:03 Min. . Verfügbar bis 02.11.2021. Das Erste.

bh | Stand: 12.11.2020, 18:04