Baskets Bonn holen Neuseeländer Delany

Die Telekom Baskets Bonn schreiten in ihrer Kaderplanung weiter voran und haben mit dem Neuseeländer Finn Delany ein weiteres Puzzlestück für die Saison 2022/2023 gefunden. Der 26-jährige Power Forward wechselt vom vierfachen australischen Meister New Zealand Breakers an den Rhein, wo er einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben hat. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Saulius Kulvietis kehrt indes nicht zu den Baskets zurück.

"Finn ist ein geschickter und aggressiver Offensivspieler, der uns gleichzeitig defensive Flexibilität ermöglicht. Seine Stammposition ist die des Power Forwards, aber er kann sowohl auf die Center- als auch Small-Forward-Position ausweichen, was für uns äußerst wertvoll ist. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter und eifriger Wettkämpfer", sagte Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo über seinen Neuzugang.

Iisalo: "Stand schon in den letzten Jahren oben auf der Liste"

Die New Zealand Breakers sind derzeit das einzige neuseeländische Team, das in der australischen ersten Liga (NBL) antritt, wo robuster, körperbetonter sowie athletischer Basketball auf der Tagesordnung steht. Für den Profi-Club aus der Millionen-Metropole Auckland erzielte Delany in der abgelaufenen Saison durchschnittlich 10,1 Punkte, 5,6 Rebounds und 2,1 Assists. Dabei traf er insgesamt fast 50 Prozent seiner Zweier- und rund 30 Prozent seiner Dreierversuche.

Iisalo führte aus: "Er stand bereits in den letzten Jahren sehr weit oben auf unserer Liste. Ich bin daher sehr zufrieden, dass wir ihn in diesem Sommer verpflichten konnten und nun endlich zusammenarbeiten können." Zwar sei die kommende Saison bei den Baskets seine erste vollständige Spielzeit in Europa, "aber er hat jahrelang Erfahrung in der Australischen NBL und in der Nationalmannschaft Neuseelands sammeln können", so der Baskets-Trainer.

Delany spielte schon für NBA Summer League vor

Bei der WM 2019 in China stand er im Aufgebot Neuseelands. Im selben Jahr gab Finn Delany sein Europa-Debüt, als er die Sommerpause der australischen Liga nicht wie gewohnt bei seinem Heimatverein Nelson Giants in Neuseeland verbrachte, sondern für 15 Spiele beim serbischen Club KK FMP Belgrad auflief. Zudem spielte er in der NBA Summer League für die Dallas Mavericks vor.

"Nach meinen Gesprächen mit Coach Iisalo hatte ich das Gefühl, dass die Baskets und ich sehr gut zueinanderpassen. Ich freue mich schon auf Deutschland und kann es kaum erwarten, mit meinem neuen Team in die Saisonvorbereitung zu starten, auf einem hohen Level zu trainieren und zu spielen", sagt der Neuseeländer.

Kulvietis kehrt nicht zurück

Mit der Verpflichtung von Finn Delany steht auch fest, dass Saulius Kulvietis nicht zu den Baskets zurückkehren wird. Die Baskets verpflichteten den Litauer im September 2021 zunächst als Reaktion auf die Verletzung von Michael Kessens zum Saisonstart. Schnell einigten sich beide Parteien jedoch auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit und ließen die vereinbarte beidseitige Ausstiegsoption nach zwei Monaten ungenutzt.

Nun trennten sich die Wege im Sommer. Der 31-Jährige trug insgesamt 30 Mal das Baskets-Trikot, 19 Mal stand er in der Startformation. Dabei erzielte er im Schnitt 10,7 Punkte, traf 36,6 Prozent seiner Dreierversuche und sicherte sich 3,4 Rebounds.