Noch keine Einigung im Rechtsstreit zwischen Saibou und Bonn

Bonn kündigte Saibou wegen Teilnahme an Corona-Demo

Die Baskets hatten den 30 Jahre alten Saibou, der am Mittwoch in Begleitung seiner beiden Anwälte anwesend war, wegen "Verstößen gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrags als Profisportler " fristlos gekündigt, nachdem dieser an einer Demonstration gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Berlin teilgenommen hatte. Saibou bezeichnete die Kündigung als "Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit" und reichte Klage ein.

dpa | Stand: 11.11.2020, 16:54