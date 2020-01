Der 1,84 große Point Guard kommt vom griechischen Erstligisten Ionikos Nikaias B.C., der seine Gehälter nicht mehr zahlen konnte. Lawrence ist 33 Jahre alt und spielte bereits in den Saisons 2013/14 und 2015/16 in Bonn. Lawrence soll bereits am Freitagabend im BBL-Spiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig zum Einsatz kommen.

"Echter Floor General"

Laut Sportmanager Michael Wichterich werde Lawrence "seine Mitspieler besser machen, indem er sie offensiv zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Situation in Szene setzt. Das gilt für freie Außenspieler, aber auch für unsere großen Leute in Korbnähe". Für Trainer Thomas Päch ist Lawrence "kurzfristig die beste Wahl für uns. Er ist für mich ein echter Floor General".

Die Baskets kassierten wettbewerbsübergreifend zuletzt fünf Niederlagen in Folge und belegen in der Liga den vorletzten Tabellenplatz.