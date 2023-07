Bonn verpflichtet Nationalspieler Sengfelder

Sengfelder kommt bislang auf 171 Spiele in der Bundesliga, mit Baskets-Coach Roel Moors hatte der 28-Jährige schon in der Saison 2019/20 in Bamberg zusammengearbeitet. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann der Neuzugang im vergangenen Jahr bei der Heim-EM die Bronzemedaille. Auch für die kommende WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) steht Sengfelder im vorläufigen Kader.

Quelle: sid