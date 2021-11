Telekom steigt bei den Bonner Baskets aus

Name: Telekom Baskets Bonn. Vereinsfarbe: Magenta. 28 Jahre lang war der Bonner Basketballklub untrennbar mit der Deutschen Telekom verbunden.

Doch mit dieser Partnerschaft ist bald Schluss. Wie der Bundesligist am Dienstag bestätigte, wird das Unternehmen den Titelsponsoring-Vertrag mit den Baskets nicht über 2025 hinaus verlängern. Zunächst hatte der Bonner General-Anzeiger darüber berichtet.

Weniger Geld, neuer Name

Die Folgen bekommt der Verein unmittelbar zu spüren, denn die Telekom kündigte an, die Mittel bis dahin nach und nach zu kürzen. Allerdings soll die Sponsoringsumme auch in der Saison 2024/25 noch im siebenstelligen Bereich liegen, heißt es in einer Mitteilung des Bonner Konzerns.

Dennoch müssen sich die Baskets schleunigst nach einem Nachfolger für den Großsponsor umsehen. Außerdem müssen sie bereits nach der aktuellen Saison ihren Namen ändern. " Wir glauben, es ist an der Zeit, frische Impulse von außen zuzulassen und das Sponsoring der Baskets auf breitere Füße zu stellen. Deshalb machen wir den Platz als Haupt- und Namenssponsor ab der nächsten Spielzeit frei ", erklärte die Telekom.

BBL-Standort Bonn vor ungewisser Zukunft

Es ist ein Schritt, den Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich " nach vielen Jahren gelebter Partnerschaft " sehr bedauere. Wie und ob der BBL-Standort Bonn das wirtschaftlich kompensieren kann, könne er heute noch nicht beurteilen. Keine leichten Zeiten, denen der Bundesliga-Dritte da entgegen blickt.

Stand: 16.11.2021, 12:09