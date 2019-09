Wer kommt, wer geht?

Acht neue Spieler haben die Baskets zu dieser Saison geholt. Dabei wollen sie vor allem auf junge Spieler setzen. "Wir wollen die Durchlässigkeit im Gesamtverein erhöhen," sagte Wichterich. So haben die Baskets in Ihrem Kader mit den Brüdern Falkenstein, Bo Meister oder Alexander Möller einige junge deutsche Talente, die nun den Durchbruch in der BBL schaffen sollen. "Wir haben bewusst auf ein starkes deutsches Korsett gesetzt" , führt Wichterich weiter aus.