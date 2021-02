Die Bonner gewannen am Samstagabend mit 103:97 (44:30). Mit 8:22 Punkten nach 15 Spielen stehen die Baskets in der Tabelle zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz, haben aber noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Chris Babb avamcierte gegen den MBC mit 27 Punkten zum Topscorer und schrammte dabei nur knapp an seiner Karrierebestleistung vorbei. James Thompson erzielte 16 Punkte und sammelte 13 Rebounds. Beim MBC traf Michal Michalak mit 26 Punkten am besten.

Die Baskets waren von Beginn an das dominierende Team und stellten die Hausherren vor allem durch ihre Körperlichkeit vor Probleme. Auch auf zwischenzeitliche Zwischenspurts des MBC hatten die Bonner immer die passende Antwort und gingen so mit einem 14-Punkte-Vorsprung in die Halbzeit. "Die Jungs haben in der ersten Halbzeit einen herausragenden Job gemacht und unseren Gameplan umgesetzt, besonders in der Verteidigung" , sagte Voigt.

Kratzer baut Führung aus

Nach der Pause war es Leon Kratzer, der nach einer Verletzung erstmals wieder in der Startformation stand, der die Führung auf 16 Punkte ausbaute - die höchste Bonner Führung im Spiel. Doch dann brachen die Baskets ein. Ein 14:2-Lauf des MBC ließ die Führung auf 48:44 schrumpfen (24.). In Führung gehen konnten die Hausherren aber nicht. Dank eines Buzzerbeaters von TJ DiLeo gingen die Baskets mit einer 69:60-Führung in das Schlussviertel.

Dort lief zunächst alles für die Baskets. Zwei Minuten vor Schluss traf Thompson zur 94:80-Führung für Bonn. Dann bließ der MBC zur Aufholjagd und kam vor allem durch Michalak wieder auf 99:97 heran. DiLeo behielt in der Schlussminute jedoch die Nerven und sicherte den Bonnern an der Freiwurflinie den Auswärtssieg.

