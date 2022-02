Durch den Erfolg verteidigten die Bonner ihren zweiten Tabellenplatz und bleiben auf Tuchfühlung mit Tabellenführer Bayern München. Überragender Mann auf Seiten der Bonner war Guard Skyler Bowlin mit 19 Punkten, davon fünf Dreier. Javontae Hawkins steuerte 16 Punkte bei. Dazu steuerte er sieben Assists bei. Für die Braunschweiger traf Martin Peterka mit 18 Punkten am besten.

Bonn mit Startschwierigkeiten

In einem temporeichen ersten Viertel erwischten Gastgeber zunächst den besseren Start. Bonn tat sich schwer, die schnellen Gegenangriffe der Braunschweiger zu verteidigen. So setzten sich die Braunschweiger Mitte des ersten Viertels auf zehn Punkte ab (17:7, 6.).

Doch die Bonner kamen zurück, vor allem dank einer starken Dreierquote. Skyler Bowlin, der nach Knöchelverletzung sein Comeback gab, traf gleich doppelt von Außen und sorgte dafür, dass die Bonner mit einer 29:28-Führung in die erste Viertelpause gingen.

Bowlin läuft heiß von Außen

Auch der zweite Durchgang stand nach einigen Startschwierigkeiten auf beiden Seiten ganz im Zeichen von Bowlin. Der US-Amerikaner lief von der Dreierlinie heiß und tarf innerhalb weniger Minuten weitere drei Mal von Außen. Die Braunschweiger ließen sich angeführt von Martin Peterka (16 Punkte in der ersten Halbzeit) aber nicht abhängen und blieben dran. Dennoch gingen die Bonner mit einer 53:47-Führung in die Halbzeit.

Im dritten Viertel taten sich beide Offensiv-Reihen zunäschst schwer. Es waren dann die Bonner, die die Blockade als erstes lösen konnten. Dank eines Variablen Spiels in der Offensive mit einer Mischung aus Zügen zum Korb und Würfen von Außen, bauten die Baskets ihre Führung auf elf Punkte aus (68:57, 27.). Kurz vor der Viertelpause führten die Baskets mit zwölf Punkten. Braunschweigs Peterka hatte im dritten Viertel aber das letzte Wort und stellte noch einmal auf 62:72 aus Braunschweiger Sicht.

Baskets ziehen davon

Anfang des vierten Viertels bauten die Baskets ihre Führung zunächst auf 13 Punkte aus. Braunschweig gab sich aber immer noch nicht geschlagen und kämpfte sich dank Owen Klaasen wieder auf acht Punkte heran und zwang Bonn zu einer Auszeit (67:75, 32.). Doch die Baskets ließen sich davon nicht beeindrucken und zogen auch dank guter Arbeit am offensiven Brett wieder auf 82:69 davon (35.). Braunschweig fiel in der Schlussphase wenig ein. Bonn zog in der Defensive noch einmal an, traf vorne sicher und feierte letztlich einen ungefährdeten Sieg.

Für die Baskets geht es nun am kommenden Mittwoch (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Würzburg weiter.

