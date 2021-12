Bonn setzt Siegesserie in Gießen fort

Bis Mitte des ersten Viertels schenkten sich beide Teams nichts. Dann setzte sich Gießen erstmals mit 13:9 leicht ab, woraufhin der Bonner Headcoach Tuomas Ilsalo eine Auszeit nahmen. Die Ansagen des Trainers wirkten und Bonn kam umgehend zurück. Ein Dreier von Skyler Bowlin sorgte für den 15:15-Ausgleich. Nach einem krachenden Dunk von Tyson Ward zum 17:17 nahm Gießen die erste Auszeit. Zum Ende des ersten Spielabschnitts konnte Bonn noch auf 24:21 davonziehen.

Den Schwung nahmen die Rheinländer mit ins zweite Viertel und bauten ihren Vorsprung sukzessive aus. Schnell wuchs der Vorsprung auf einen zweistelligen Wert an. Vor allem unter dem Korb bekam Gießen die Bonner, bei denen zur Halbzeit bereits alle neun eingesetzten Spieler gepunktet hatten, nicht in den Griff. Die Baskets hatten nach zwei Vierteln fast 90 Prozent ihrer Zweipunktwürfe verwandelt und zudem 40 Prozent von der Dreierlinie getroffen, was zu einer deutlichen 55:41-Führung führte.

Bonner Einbruch nach der Pause

Zu Beginn der zweiten Hälfte legten die 46ers einen eindrucksvollen 14:0-Lauf hin und glichen nach nicht einmal dreieinhalb Minuten zum 55:55 aus. Bonn hatte in dieser Phase nichts entgegenzusetzen. Erst ein Drei-Punkt-Spiel von Michael Kessens nach einer Auszeit zum 58:55 brachte die Baskets zurück ins Spiel.

Mit einem wackeligen 76:70 ging es in das Schlussviertel. Skyler Bowlin erhöhte nach knapp zwei Minuten per Dreier auf 80:70 und sorgte für eine etwas komfortablere Bonner Führung. Die Baskets hatten das Spiel jetzt im Griff und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Anderthalb Minuten vor dem Ende kam Gießen noch einmal bis auf 90:96 heran. Der Ex-Bonner Florian Koch stellte mit 23 Punkten eine neue persönliche Bestleistung auf. Bei den Bonnern sammelte Kessens ebenfalls 23 Zähler.

