Bonn wehrt Aufholjagd von Strasbourg ab

Die zweite Hälfte begann zerfahren und mit vielen Fouls, insbesondere auf Seiten der Franzosen, die nach knapp drei Minuten bereits die Teamfoulgrenze überschritten hatten und die Bonner so mit jedem weiteren Foul an die Freiwurflinie schickten. Zwei Dreier in Folge von Hawkins vergrößerten die Bonner Führung auf 52:35. Natürlich durfte auch der fünfte Dreier im fünften Versuch von Herrera nicht fehlen, der den Vorsprung erstmals auf 20 Punkte vergrößerte. Mit einer komfortablen 64:48-Führung gingen die Baskets in das Schlussviertel.

Die Franzosen erzielten zu Beginn der letzten zehn Minuten die ersten vier Punkte und kamen bis auf zwölf Punkte heran, was zu einer Bonner Auszeit führte, um den Hausherren das Momentum zu nehmen. Dennoch blieb Strasbourg am Drücker, verkürzte der Rückstand Punkt für Punkt. Ein Dreier von Keene brachte SIG bis auf 62:70 heran. Allerdings lief den Franzosen die Zeit davon. Zwei Minuten vor dem Ende führten die Baskets weiterhin mit zehn Punkten (72:62). Die Bonner ließen einige Gelegenheiten auf die Entscheidung liegen, erkämpften sich aber die entscheidenden Offensivrebounds und machten letztlich von der Freiwurflinie aus alles klar.

Bei den Baskets punkteten vier Spieler zweistellig, Topscorer war Herrera, der auf 19 Punkte kam (5 von 6 Dreier). Auf Seiten der Franzosen sammelte Keene 20 Zähler.

Samstag gegen Bayreuth

Bevor es für die Bonner zum Entscheidungsspiel kommt, treffen sie am Samstag (15 Uhr) in der Bundesliga in eigener Halle auf Medi Bayreuth.