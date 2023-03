BCL - Baskets Bonn sichern sich Heimvorteil für das Viertelfinale

Nach dem vorzeitigen Einzug in das Champions-League-Viertelfinale am vergangenen Mittwoch setzten sich die Baskets am fünften Spieltag der "Round of 16" vor heimischem Publikum 85:75 gegen Baxi Manresa durch. Für die Bonner bedeutete der zehnten BCL-Sieg in Folge der vorzeitige Gruppensieg in Gruppe J.