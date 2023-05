Bonns schwache Dreierquote verhindert höhere Führung

Es war in Hälfte eins eine ordentliche Bonner Leistung. Wobei es lange Zeit nicht nach einer klaren Halbzeitführung aussah. Mitte des zweiten Viertels konnten die Gastgeber sogar in Führung gehen. Allerdings zeigten sich die Baskets danach stabiler, hatten in der Defensive mehr Zugriff und waren offensiv gefährlicher.