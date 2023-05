Die Baskets holten den 30. Saisonsieg bei nur zwei Niederlagen und hielten damit den Tabellenzweiten Alba Berlin (drei Niederlagen) auf Distanz. Göttingen steht nun bei 19 Siegen und 14 Niederlagen und belegt den fünften Tabellenplatz. TJ Sorts und Tyson Ward erzielten je 17 Punkte für Bonn, Colin Malcom steuerte 15 Zähler bei, Shorts gab dazu noch acht Assists. Till Pape war mit elf Punkten und sieben Rebounds erfolgreichster Göttinger.

Bonn zieht im zweiten Viertel davon

Das erste Viertel gestaltete sich weitestgehend ausgeglichen. Göttingen erwischte einen guten Start und führte nach rund drei Minuten mmit 9:4, ehe Bonn in der Verteidigung mehr Zugriff bekam. Während Göttingen vor allem auf Dreier setzten, suchten die Bonner immer wieder den Weg zu Korb. Javontae Hawkins stellte per Korbleger kurz vor Viertelende auf 23:20 für die Baskets.

Zu Beginn des zweiten Viertels traten die Bonner dann auf das Gaspedal. Die Baskets zogen in der Defensive noch einmal an und erlaubte Göttingen keine leichten Abschlüsse mehr. In der Offensive spielte der Tabellenführer seine Waffen aus. Tyson Ward brachte Bonn nach etwas mehr als zwei Minuten im zweiten Viertel erstmals zweistellig in Führung (32:22).